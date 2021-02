Tempesta di neve negli Stati Uniti, in Texas evento raro: 21 morti e milioni di persone senza elettricità

Ventuno vittime e milioni di persone rimaste senza elettricità, è questo il bilancio della tempesta di neve negli Stati Uniti. Un freddo rigido e da record sta colpendo da giorni il sud e il Midwest del Paese. In alcune zone le temperature sono scese anche fino a -28° e particolarmente critica è la situazione in Texas, come riporta il Guardian. Centinaia, invece, le persone rimaste intossicate dopo aver acceso i motori delle auto nel tentativo di riscaldarsi.

In Texas sono ormai 5 milioni le persone rimaste senza energia elettrica a causa della tempesta artica. Non ci sono le adeguate infrastrutture per sopportare un inverno così rigido, una rarità per questa parte del Paese. A Houston una donna e una ragazza sono morte per l'esalazione di monossido di carbonio prodotte dal tubo di scarico dell'auto, tenuta accesa in garage per ripararsi dal freddo.

Le autorità hanno dovuto lanciare un appello per invitare la popolazione a non accendere i motori delle auto. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha dichiarato da giorni lo stato d’emergenza.

Ultimo aggiornamento: 11:10

