Cambiamento climatico, in Spagna 25 gradi a Malaga. A Pechino i panda giocano sotto la neve

Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico ci raccontano di un meteo pazzo, soprattutto in Europa.

Malaga ha visto centinaia di turisti in spiaggia godersi il caldo sole che ha portato le temperature a 25 gradi, stabilendo un nuovo record. Anche in Italia la colonnina del mercurio sale quasi fino alla stella natalizia degli alberi già addobbati dai siciliani: a Siracusa sono stati registrati 22 gradi.

Cina, neve e freddo: la gioia dei panda sotto la neve

A Pechino si registra una eccezionale ondata di freddo, con nevicate persistenti e temperature estremamente basse. L'Osservatorio meteorologico di Pechino prevede neve per l'intera giornata con temperature tra -2 e -5 gradi, che diminuiranno ulteriormente a -10 gradi venerdì notte e -15 gradi sabato. L'allerta arancione è in vigore per le forti nevicate, quella gialla per le strade ghiacciate e quella blu per le ondate di freddo. In risposta al maltempo, le scuole di Pechino hanno sospeso le lezioni e le forniture energetiche della Cina sono sottoposte a una grande pressione a causa della domanda straordinaria di energia nelle parti settentrionali del Paese. Intanto allo zoo di Beijing i panda si godono la nevicata e, di fronte ai visitatori, posano divertiti sotto i fiocchi di neve.

Spagna, a Malaga in spiaggia con 25 gradi

La Spagna peninsulare supera per la terza volta il suo record mensile di calore nel 2023, con temperature eccezionalmente elevate in luoghi come Málaga e Coín in Andalusia. Con massime di 29,9°C, riporta "El Pais", si è registrata la temperatura più alta mai a dicembre. Questo evento si verifica in un contesto di temperature estreme e inusitatamente alte per questa stagione, con cinque stazioni meteorologiche che hanno superato il precedente record di 29,4°C. L'Agenzia meteorologica spagnola sottolinea che il riscaldamento globale è il principale responsabile di questi record di temperatura.

Meteo, la situazione in Italia

E cosa dicono le previsioni in Italia? Il centro-sud è stato colpito da maltempo con nevicate fino in collina e temperature al di sotto della media. Nel week end Un ciclone provocherà un brusco calo delle temperature, con piogge e nevicate previste in diverse regioni. Al Nord, sarà prevalentemente soleggiato, ma con nebbie in pianura e vento sulle Alpi. Nel fine settimana, un anticiclone porterà un aumento delle temperature, superando di 10°C la media. Nel dettaglio, giovedì sarà caratterizzato da instabilità, venerdì con soleggiato al Nord, ma ancora instabile al centro-sud, e sabato con residue nevicate in alcune zone. La tendenza per domenica è maggiore stabilità e un graduale aumento delle temperature. Al sud, in Sicilia, sono stati registratti 22 gradi a Siracusa.