Corte di Strasburgo: «Sì a telecamere nascoste in ufficio se servono a scoprire frode»

Sì alle telecamere nascoste negli ambienti di lavoro. Secondo la Corte europea dei diritti umani un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti. L'ha stabilito la Corte di Strasburgo nella sentenza definitiva emessa oggi in cui afferma che l'operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla privacy dei lavoratori, licenziati dopo essere stati filmati mentre rubavano o aiutavano altri a farlo.