Fa un tatuaggio all'hennè in vacanza, bimba di 7 anni resterà sfigurata per tutta la vita

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva fattocredendolo innocuo, ma quello che succede dopo le lascia un segno indelebile. Madison Gulliver,urante una vacanza con la famiglia sul Mar Rosso , ha chiesto al papà, insieme al fratellino, di potersi fare un tatuaggio temporaneo. L'uomo ha accettato ignaro delle conseguenze. Dopo qualche ora il braccio della bimba ha iniziato a riempirsi di bolle che hanno costretto anche lei a un ricovero in ospedale.All'inizio della vacanza, infatti, la loro mamma era stata ricoverata per un'infezione alla cistifellea. Il colore nero dell'henné non ha componenti naturali e può dare dei problemi, quindi di base questo tipo di tatuaggi non sono pericolosi, ma in soggetti sensibili possono avere conseguenze anche gravi. Il primo a sentirsi male è stato il fratellino, ma il tatuaggio fu subito lavato via e i problemi sono stati evitati. Madison, invece, ha riportato gravissime ustioni, i medici le hanno diagnosticato ustioni chimiche legate proprio ad una sostanza presente nell'inchiostro all'henné le le resteranno cicatrici per il resto della vita.