Bimbo si addormenta: il suo tablet in carica sul letto si incendia e si fonde con il materasso

stanza invasa dal fumo e le lenzuola completamente bruciate e bucate in prossimità del dispositivo Callum Hewki, 11 anni, aveva portato il tablet nel suo letto per guardare un film prima di addormentarsi, lasciandolo in carica per la notte accanto a lui. I genitori, la mattina seguente, hanno trovato la suae bucate in prossimità del dispositivo Samsung . La mamma e il papà di Callun hanno raccontato di essere stati svegliati dal figlio che era spaventato dal fatto che il suo tablet fosse "bloccato" nel materasso.

Samsung tablet burns hole in bed inches from sleeping 11-year-old boy's head as his bedroom fills with smoke https://t.co/E5RLOJJFWr — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 25 giugno 2019

Oltre alle lenzuola, infatti, il materasso si era completamente fuso sotto il dispositivo che si era incendiato. La coppia, residente a Staffordshire ( Regno Unito ) ha denunciato come l'incidente avrebbe potuto rivelarsi mortale per il bambino in quanto il dispositivo si trovava a pochi centimetri dal suo cuscino.I vigili del fuoco hanno dichiarato che se il tablet fosse stato lasciato in quello stato per altri 10 minuti con molta probabilità sarebbe esploso portando a ovvie e gravi conseguenze per tutto l'appartamento e per i mebri della familgia. «. Sia la spina e il cavo erano in perfette condizioni e il dispositivo aveva 4 anni». Il quotidiano inglese Daily Mail, che ha riportato la storia, ha contatto Samsung ed è in attesa di una risposta.