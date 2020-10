Covid, quarantena obbligatoria in Svizzera per chi rientra da Liguria, Campania, Sardegna e Veneto

Liguria, Campania, Sardegna e Veneto. È salito a quattro il numero di regioni italiane che la Svizzera ha inserito nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da coronavirus: la prima ad essere inserita era stata la Liguria. Oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica ha aggiunto la Campania, la Sardegna ed il Veneto.

L'elenco aggiornato, che sarà valido dal 12 ottobre, comprende un totale di 61 Paesi e 28 regioni. Chi torna in Svizzera da queste zone deve mettersi in quarantena al ritorno.

L'elenco completo

L'elenco aggiornato comprende per la prima volta anche due lander tedeschi, Berlino e Amburgo, ma anche Russia, Slovacchia, Georgia, Canada, Iran, Giordania e Tunisia, nonché ulteriori regioni dell'Austria. Dal 12 ottobre non figurano più nell'elenco: Bolivia, Namibia, Repubblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago. L'elenco viene aggiornato costantemente. Perché un Paese figuri o meno nella lista, sono determinanti i dati provenienti dall'European Centre for Disease Prevention and Control, precisa l'Ufficio federale di sanità pubblica. Le regioni confinanti con la Svizzera possono, nonostante una pertinente incidenza, derogare dal figurare nell'elenco.

