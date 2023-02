Svezia, morto l'ex capo della polizia di Stoccolma: era al centro di uno scandalo per una relazione con una collega. «Ipotesi suicidio»

L'ex capo della polizia della regione di Stoccolma è stato trovato morto in un appartamento a Norrk Ping, nel centro del Paese. Mats Lofving, che era in carica fino a dicembre, era finito sotto i riflettori per una relazione durata diversi anni con una sua collega, Linda Staaf, anche lei tra i vertici della polizia svedese.

Cosa è successo

I media si sono occupati della vicenda due mesi fa, nonostante la relazione andasse avanti da anni, quando è stata avviata un'indagine interna e Lofving è stato trasferito dal suo dipartimento. Un anno fa la donna si era detta preoccupata per la sua sicurezza e in seguito il dipartimento di sicurezza aveva presentato una denuncia contro Lofving per stalking, anche se poi era stato deciso di non aprire un'indagine. A dicembre 2022 il capo della polizia nazionale ha avviato un'indagine interna per stabilire i fatti. In seguito sono partite due ulteriori denunce contro Mats Lofving, una per maltrattamento verso la collega ed ex amante e l'altro per irregolarità nel processo d'assunzione di Linda Staaf.

L'ipotesi di suicidio

Proprio ieri l'indagine interna è stata pubblicata e lo scandalo ha riempito le prime pagine nei media di tutto il paese, dove si ipotizzava che Lofving sarebbe stato licenziato dal corpo della polizia. Il ministro di giustizia svedese Gunnar Strommer ha espresso le sue condoglianze: «E' con grande tristezza che ho ricevuto la notizia della scomparsa di Mats Lfving. I miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi.» ha detto il ministro all'agenzia Tt. Fonti locali non escludono che la notizia e lo scandalo possano aver condotto l'ex poliziotto a compiere il gesto estremo. Le indagini sono in corso.

Il precedente

Per capire se la via del suicidio è percorribile, bisogna fare un passo indietro.

È il capo della sicurezza della polizia Ari Stenman che nel dicembre 2021 ha fornito ulteriori dettagli secondo cui Linda Staaf, capo dell'intelligence di Noa, dal 2015 al 2021 ha avuto una relazione con il suo capo Mats Löfving, riferisce Expressen, riferendosi a un memorandum finora segreto che il giornale ha ottenuto di. Le informazioni provengono da diversi incontri che Stenman e Staaf avrebbero avuto.

Secono i media il capo della polizia nazionale Anders Thornberg abbia scelto di abbandonare il caso nonostante le informazioni. Secondo le informazioni fornite a SVT Nyheter, Anders Thornberg ha avuto accesso al memorandum da quando è stato scritto.

Staaf confuta l'informazione. In un'intervista con TT , Anders Thornberg è stato chiaro sul fatto che un dipendente e un manager non dovrebbero avere una relazione, e lo ha descritto come non sapere se Staaf e Löfving avessero una relazione. «Se è vero che ci sarebbe stata una relazione, allora c'è un problema. Un manager e un dipendente non dovrebbero avere una relazione. Può influenzare il giudizio, il processo decisionale e altre cose».

inevitable when no proper border controls-see eg Sweden now has massive imported criminal culture. Deputy national police chief Mats Lofving highlighted 40 heavy end criminal clans, senior Gothenburg police chief labelled racist for highlighting Syrian, Afghani & Somali grps. — Steve Mahoney (@stevehmahoney) November 4, 2021

Linda Staaf dice in un commento a Expressen sulle nuove informazioni che ciò che Ari Stenman presenta nel memorandum non corrisponde alla realtà.

«Questa storia è completamente decollata, sia nei media che in quello che stai presentando ora, e non corrisponde alla realtà», scrive Staaf in un commento al giornalista di Expressen.