Mangia sushi e si scatena una reazione allergica: mano amputata

Mangiae si ritrova con una. A quanti di noi è capitato di consumare pesce crudo a pranzo, a cena oppure take away. Ma quanto è accaduto a un sudcoreano di 71 anni è veramente impressionante: è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver mangiato pesce crudo in un ristorante. Ha rischiato la vita, e i medici per salvarlo hanno soltanto potuto amputargli la mano. Lo riporta il New England Journal Medicine, che racconta la dinamica di una storia incredibile capitata a Jeonju, Corea del Sud.L’uomo è andato alpoi è tornato a casa e dopo dodici ore la suaha iniziato a gonfiarsi oltre ogni misura, con la comparsa di vesciche e lividi: una reazione incredibile all'apparenza, dopo aver cenato come aveva fatto altre volte con il sushi.