Supermercati Aldi assumono personale, stipendio a partire da 5.000 euro al mese: posizione aperte e come candidarsi

Un'offerta di lavoro che ha fatto discutere. Da gennaio 2024, i dipendenti dei supermercati Aldi in Svizzera avranno un salario minimo di circa 5.000 euro al mese. L’iniziativa coinvolgerà i circa 3.900 dipendenti di Aldi Suisse distribuiti in 242 punti vendita in tutto il Paese.

Allo stesso modo, anche le catene concorrenti come Coop e Migros hanno deciso di aumentare i salari minimi nei loro stabilimenti svizzeri, ma con soglie non superiori ai 4.100 franchi (3.765,37 euro).

La posizioni aperte e come candidarsi

Le posizioni aperte sono indicate sul sito. Vanno da chi è specializzato in marketing fino all'apprendista nel commercio al dettaglio. Nella sezione dedicata sono precisati tutti i lavori disponibili. Per candidarsi basta seguire la procedura.

Le novità dello stipendio

I premi

L’azienda, inoltre, per mitigare eventuali “problemi economici” e andare incontro ai lavoratori ha deciso di includere anche un premio annuale legato alla produttività e buoni acquisto presso la catena. I dipendenti con contratti di apprendistato riceveranno un abbonamento telefonico gratuito da Aldi Suisse Mobile.

Perché è stato aumentato il salario minimo

La decisione di Aldi Suisse prevede uno stipendio minimo di 4.700 franchi svizzeri per tredici mensilità, rappresentando un aumento significativo del 2,4% rispetto agli standard attuali. Considerando il tasso di cambio, ciò si traduce approssimativamente in un salario minimo di 5.000 euro al mese (4.957,18 euro per la precisione). I fringe benefit riconosciuti come premi produttività, abbonamenti, agevolazioni e voucher invece non sono stati ancora quantificati in termini economici. L’aumento sostanziale dello stipendio minimo è stato motivato da Aldi come risposta al crescente costo della vita in Svizzera. Jérôme Meyer, direttore generale di Aldi Suisse, ha sottolineato che questa decisione è un modo per esprimere riconoscenza per l’impegno “eccezionale” dei dipendenti e per garantire che essi non affrontino “problemi economici in tempi difficili”.