Più del 40% della carne venduta in Spagna contaminata da un superbattero. Sono questi i risultati a cui è giunto l'ultimo studio dell'Università di Santiago de Compostela. Lo si è scoperto dopo aver valutato 100 prodotti a base di carne scelti a caso in alcuni supermercati spagnoli. Secondo i dati dei ricercatori, ceppi di Escherichia coli (E. coli) e Klebsiella pneumoniae — due superbatteri in grado di causare gravi infezioni nell'uomo — sono stati trovati nel 40% dei polli, tacchini, bovini e suini testati (40 dei 100 prodotti testati "contenevano 'E. coli' multiresistente".

Variante Arturo Covid, nuovi sintomi del virus: allerta congiuntiviti. Gli esperti: «Alta contagiosità»

Rischio sepsi e infezioni delle vie urinarie

Lo studio, iniziato nel 2020 e appena presentato al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive, ha analizzato la presenza di questi batteri potenzialmente pericolosi. Rischi? Sepsi o infezioni delle vie urinarie. Inoltre, hanno anche valutato la resistenza ai farmaci dei batteri trovati.

La resistenza agli antibiotici

Il campionamento è stato effettuato nelle catene di supermercati presenti su tutto il territorio nazionale, come ha spiegato Azucena Mora, direttore scientifico del Centro di Biomedicina e Veterinaria dell'Università di Santiago de Compostela e coautore di 'El Correo'. La maggior parte dei prodotti aveva livelli di 'E. coli' entro i "limiti di sicurezza" e solo il 5% dei prodotti supera quanto raccomandato, anche se l'esistenza di questi superbatteri è preoccupante. "Il problema è la resistenza agli antibiotici e non la carne stessa", ha spiegato Mora. L'autore dello studio ha rivelato che questi agenti "potenzialmente patogeni" hanno sviluppato "enzimi che conferiscono resistenza alla maggior parte degli antibiotici, come penicilline, cefalosporine e aztreonam monobactam", anche a farmaci di ultima istanza come la colistina.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Santiago de Compostela encuentra 'Escherichia coli' inmune a los antibióticos en productos de pollo, pavo, ternera y cerdo de los supermercados https://t.co/jgoeb02kSP — eldiariomontanes.es (@dmontanes) April 15, 2023

Le carni più contaminate

I dati della ricerca indicano che i prodotti di tacchino e pollo sono i più contaminati da questi agenti patogeni, mentre i batteri sono apparsi in misura minore nei campioni di manzo e maiale. La ragione di questa concentrazione risiede nelle differenze nella produzione e nella macellazione del pollame, oltre che nel breve allevamento di questi animali. Nonostante ciò, entrambi hanno assicurato che, nonostante la presenza di questi superbatteri, la qualità microbiologica del campione è molto buona e ritengono che sia necessario educare il consumatore. «Siamo abituati a controllare i classici patogeni alimentari come 'Salmonella', 'Campylobacter' o 'Listeria monocytogenes'. Tuttavia, i batteri multiresistenti presenti negli alimenti devono essere monitorati come potenziali patogeni".

Le misure di prevenzione

Tra le misure per evitare problemi ce ne sono alcune come cuocere bene la carne, non interrompere la catena del freddo o conservare correttamente gli alimenti. Secondo gli autori dello studio, la presenza di questi batteri ultraresistenti è preoccupante perché potrebbe finire per uccidere circa 10 milioni di persone entro il 2050 se non verranno seguite una serie di misure, secondo gli autori dello studio.