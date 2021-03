Suez, la Ever Given è quasi disincagliata: la riapertura del canale vicina, la nave galleggia. E il petrolio cala

È stata disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina. La nave è quasi in posizione di navigazione. La posizione è cambiata dell'80% dopo che la gigantesca nave è stata parzialmente liberata, ha reso noto la Suez Canal Authority (Sca) secondo un tweet del portale di notizie Egypt Today. L'ammiraglio Osama Rabie, il capo dell'Authority del Canale di Suez, «ha inviato un messaggio di rassicurazione alla comunità marittima internazionale, indicando che il movimento di navigazione riprenderà una volta che la nave portacontainer sarà completamente galleggiante e sarà condotta nella regione dei laghi» interni al Canale «per una revisione tecnica».

La nave Ever Given ora galleggia di nuovo. Suez presto sarà praticabile. pic.twitter.com/OmbxGju1qN — GeopoliticalCenter (@GeopoliticalCen) March 29, 2021

Domenica sera c’era stato infatti ottimismo. «Ci sono stati alcuni progressi», aveva detto il generale Osama Rabie, a capo dell’autorità del Canale di Suez. Sono stati 14 i rimorchiatori impiegati in due interventi tra sabato e e lunedì notte che promettevano di essere risolutivi. La nave ha dunque cominciato a spostarsi.

Un tweet del fornitore globale di servizi offshore Inchcape Shipping scrive che «la MV Ever Given è stata rimessa a galla con successo alle 04:30». Il sito di tracciamento navi Vasselfinder ha cambiato lo status della Ever Given in «under way» (in movimento) riportando una «posizione» ricevuta alle 06:05 Uct (quindi le 04:05 italiane).

I primi successi nello sblocco del Canale di Suez fanno calare immediatamente il prezzo del petrolio. Sul mercato il greggio Wti del Texas scende sotto la soglia dei 60 dollari con un calo del 2,2 a 59,5 dollari al barile. Arretra anche il Brent del Mare del Nord a 63,3 (-1,9%).