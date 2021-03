​Suez, canale bloccato per giorni: in corso operazioni per disincagliare la Ever Given. Almeno 150 le navi in sosta

Continuano gli sforzi per disincagliare l'Ever Given dal canale di Suez. La nave cargo di 400 metri di lunghezza e 220 mila tonnellate arenatasi nella notte tra martedì e mercoledì sta creando un blocco della rotta commerciale egiziana. Sono già 150 le imbarcazioni immobili, con perdite per il canale che hanno raggiunto i cento milioni di dollari e indennizzi da pagare ai cargo in attesa. L'operazione di disincagliamento si sta verificando molto più complessa a causa del forte vento rispetto a quello che ci si aspettava.

Le scuse dell'armatore giapponese

Arrivano le scuse dell'armatore giapponese Shoei Kisen Kaisha, proprietario della nave: sul suo sito internet Kaisha ha scritto che per l'incidente sta lavorando in cooperazione con la società di gestione Bernard Schulte Shipmanagement, e che finora non si sono registrate perdite di petrolio o feriti tra il personale a bordo. Il portacontainer, era partito da Yantian, in Cina, ed era diretto verso il porto di Rotterdam, in Olanda, prima di incagliarsi. Diversi rimorchiatori inviati dall'Autorità del Canale di Suez (SCA) stanno cercando ancora di liberare il canale.

Il battello "Mashour" in aiuto

La fonte ha segnalato inoltre che per disincagliare il cargo viene utilizzata la draga 'Mashour' che era la più grande al mondo al momento della sua entrata in servizio nel 1996 e che ha due pompe con una capacità di 5.400 kilowatt ciascuna. Si tratta dell'unico battello di questo tipo a disposizione dell'Authority per operare nel settore sud.

Le quotazioni del petrolio crollano

La notizia ha fatto crollare le quotazioni del petrolio dopo la fiammata dei prezzi della vigilia provocata dall'incaglio di una nave nel canale di Suez. Il greggio Wti scende dell'1,8% a 60,04 dollari al barile; il Brent perde l'1,52% a 63,43 dollari.