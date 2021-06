Sudafrica, parto da record per una 37enne che dà alla luce 10 gemelli: «Nessun trattamento per la fertilità»

Una donna della provincia sudafricana del Gauteng ha partorito 10 bambini, sette maschi e tre femmine, superando così il primato del mese scorso di 9 bimbi nati in Marocco, detenuto dalla maliana Halima Cissé. Lo riportano i media sudafricani. Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce i suoi gemelli arrivando alla doppia cifra e smentendo le previsioni dei medici che precedentemente ne avevano previsti solo, si fa per dire, otto in base agli accertamenti diagnostici. Il parto è avvenuto in un ospedale di Pretoria la scorsa notte, secondo quanto riferito alla testata dal marito Teboho Tsotetsi. La donna, che ha già due figli - due gemelli di sei anni - ai giornali ha dichiarato che la sua nuova, straordinaria gravidanza è stata del tutto naturale e che non si è sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità.

Prima di lei e di Cissé, la detentrice del record del maggior numero di bambini partoriti in un solo parto era la ballerina americana Nadya Suleman, con i suoi otto bambini messi al mondo nel 2009. Un concepimento reso possibile dalla fecondazione in vitro.