Donne spagnole indignate per la sentenza di un tribunale, non fu stupro di gruppo perchè la vittima era incosciente

In Spagna sta sollevando un putiferio mai visto la sentenza del tribunale di Barcellona che ha assolto cinque uomini accusati di uno stupro di gruppo nei confronti di una ragazza minorenne, di 14 anni, perchè in quel momento si trovava in uno “stato di incoscienza”. Una decisione che ha indignato le donne spagnole e provocato forte rabbia.In pratica la corte ha escluso lo stupro perché la vittima si trovava in uno stato non cosciente e perché gli imputati non hanno usato violenza o intimidazione, non c'è stata collutazione, né resistenza. I 5 abusatori sono, invece, stati ritenuti responsabili di semplice abuso sessuale che prevede pene inferiori (hanno avuto condanne tra i 10 e i 12 anni di carcere, rispetto ai 15-20 anni previsti per il reato più grave).La Spagna sta valutando ora di modificare le sue normative in maniera da considerare stupro il sesso in mancanza di un consenso esplicito, come hanno recentemente fatto diversi paesi europei. La sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha definito questa sentenza «vergognosa. Non sono un giudice ma so che quello non è stato un abuso, ma uno stupro di gruppo».Intanto i gruppi di donne hanno lanciato una campagna social con diversi hashtag come #JusticiaPatriarcal o #NoEsAbusoEsViolacion.