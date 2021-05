Lady Gaga, il racconto choc: «Stuprata dal produttore a 19 anni e scaricata incinta per strada»

Lady Gaga ha rivelato di essere stata violentata a 19 anni da un produttore musicale e, rimasta incinta, sarebbe stata "lasciata in un angolo" dopo mesi di abusi. La pop star e vincitrice dell'Oscar ha parlato tra le lacrime mentre rievocava il suo trauma durante un'apparizione in “The Me You Can't See”, una nuova docuserie sulla salute mentale interpretata e co-creata dal principe Harry e Oprah Winfrey. Nel primo episodio dello show, Gaga dice che era diventata autolesionista da quando era "molto giovane" e che molti dei suoi problemi derivavano da traumi che ha vissuto come aspirante musicista.

APPROFONDIMENTI VIDEO Lady Gaga in partenza da Ciampino: «Romani, vi amo» LADY GAGA Ciampino, Lady Gaga in partenza: «Romani, vi amo» LA STAR Lady Gaga saluta Roma: «Sono orgogliosa di essere... IL CASO Lady Gaga, arrestati i ladri dei suoi cani: la banda incriminata...

IL RACCONTO - «Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti’. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica», ha ricordato Lady Gaga nell’intervista parlando di un "dolore totale" lungo mesi: «Poi sono diventata insensibile. Successivamente ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subito un abuso. Sono stata rinchiusa in uno studio per mesi». L’artista ha aggiunto di essere stata in preda a lungo di una totale crisi psicologica durata circa due anni: «Mi hanno fatto così tante risonanze magnetiche in cui non trovavano nulla. Ma il tuo corpo ricorda tutto», ha commentato ancora per poi rivelare di aver affrontato «un altro nemico, l’autolesionismo».

«Sai perché non fa bene tagliarsi? Sai perché non è giusto buttarsi contro il muro? Sai perché non fa bene l’autolesionismo? Perché ti fa stare peggio. Pensi che ti sentirai meglio perché stai mostrando a qualcuno, ‘Guarda, sto soffrendo.’ Ma la verità è che non aiuta», il pensiero di Lady Gaga che ha spiegato, infine, la serenità di un presente frutto di un lungo lavoro su se stessa: «Tutto ha iniziato a cambiare lentamente. Adesso le cose vanno meglio».