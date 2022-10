Stupra, mette incinta e dà fuoco alla cugina 15enne: arrestato. India sotto choc

Chic in India. Una ragazzina di 15 anni è stata data alle fiamme da un cugino che l'aveva violentata e messa incinta. La giovane ora è ricoverata in gravissime condizioni e si teme per la sua vita.

Maddie McCann, il principale sospettato del rapimento della bambina ora è accusato anche di abusi sessuali

Violentata e data alle fiamme

La vicenda che ha scosso il Paese è avvenuta lunedì nello Stato dell'Uttar Pradesh: la polizia, scrive la Cnn online, ha arrestato un giovane di 18 anni e la madre con l'accusa di tentato omicidio per aver versato del cherosene sulla ragazza e averle dato fuoco dopo aver saputo che era incinta, secondo quanto riferito dalle autorità. «Ô in gravi condizioni. I medici stanno cercando di salvarla, ma potrebbe non farcela», ha detto la madre della ragazza citata dalla Cnn. La giovane ha riportato ustioni sull'80 per cento del corpo. Secondo un alto funzionario di polizia, Kamlesh Kumar Dixit, e la madre della ragazza, quest'ultima sarebbe stata violentata circa tre mesi fa dal cugino ed è rimasta incinta.

Ma non ha raccontato nulla alla madre dell'aggressione e, come molti sopravvissuti a violenze sessuali, ha vissuto in silenzio. Quando alla fine la madre ha saputo della gravidanza, ha accettato di farla sposare con il suo presunto aggressore. «Mia cognata la madre del presunto stupratore ha detto che avrebbe pagato l'aborto e li avrebbe fatti sposare. Poiché apparteniamo alla stessa famiglia, abbiamo risolto la questione», ha raccontato la madre della ragazza, aggiungendo che ora vuole che il presunto stupratore venga impiccato.