Moglie schiava del marito: chiusa in uno scantinato e stuprata anche dai cognati per 4 euro

e dai suoi fratelli. Una donna era stata ridotta alla condizione didall'uomo che avrebbe dovuta amarla: era segregata in uno scantinato dove veniva violentata dallo stesso marito e dai fratelli di lui che lo pagavano per fare sesso con la consorte. I fatti si sono svolti in piccolo villaggio di Parszczyce nel Voivodato di Pomerania, nel nord della Polonia in un arco di tempo che va dal 2006 al 2019.Oggi il marito è stato condannato a 25 anni di carcere, come riporta anche il Daily Mail . La donna è stata picchiata e violentata ripetuamente dal marito, lasciata sola a lungo con poco cibo, costretta a mangiare con le mani legate e in ginocchio, imprigionata in una cantina fredda e buia, in cui le è stata negata la possibilità di prendersi cura della sua igiene personale. Come se non bastasse il marito lasciava che i suoi fratelli entrassero nello scantinato quando volevano e abusassero di lei pagandogli 4 euro a prestazione, insieme ad altri amici.Gli altri uomini sono stati condannati a 15 anni di carcere e ritenuti complici delle violenze. A denunciare gli uomini è stata la sessa vittima che è riuscita a scappare dallo scantinato e ha chiamato la madre, temendo per la vita delle sue bambine, una delle quali, a soli 4 anni, era stata già stuprata dal padre.