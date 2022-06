Sudafrica, morti almeno 17 studenti in un locale. «Sono stati avvelenati»: è mistero

I corpi di almeno 17 persone, per lo più giovani, sono stati scoperti in un night club in un sobborgo di East London, in Sudafrica, ha riferito la polizia locale. «Ci sono diciassette giovani che sono stati trovati morti in un locale notturno a East London. Le circostanze della morte non sono note in questo momento», ha affermato il capo della polizia provinciale, il generale Thembinkosi Kinana, al canale televisivo eNCA.

«I corpi erano sparpagliati su tavoli e sedie» dopo una potenziale esposizione al «veleno», si legge sul Mirror. I ragazzi erano usciti per celebrare la fine degli esami. Genitori sconvolti hanno scoperto che i loro figli erano tra i morti dopo che le foto dei loro corpi sono circolate sui social, mentre famiglie in lacrime che stavano fuori dalla taverna cercando di entrare.

Un funzionario ha spiegato che le prime immagini della scena sembrano «suggerire che la causa della morte sia improbabile essere una fuga precipitosa poiché i corpi serano come sdraiati su sedie senza nessun segno evidente di ferite». La causa della morte è ancora sconosciuta, ma le prime indicazioni suggerivano che gli studenti avrebbero potuto essere stati esposti a una specie di «sostanza velenosa».