Streptococco A, la mamma di George (5 anni): «Gli avevano diagnosticato il mughetto, state attenti». Dalla febbre al dolore muscolare: i sintomi

Sono 9 i bambini morti a causa di infiammazioni batteriche causate da Streptococco A in Gran Bretagna. Il batterio può colpire gola e pelle mantenendo l’infezione asintomatica e di facile risoluzione; ma quando diventa invasiva la situazione può diventare grave, scatenando scarlattina, tonsilliti, impetigine, e nel peggiore dei casi anche la morte, perché i batteri si disseminano nell’organismo, sangue compreso, nei muscoli profondi, nei polmoni o nel tessuto adiposo dando per esempio origine alla sindrome da shock tossico appunto da esotossine streptococciche o fasciti necrotizzanti.

Streptococco A, 9 bambini morti in Gran Bretagna. L'Agenzia per la Salute: «Possibili terapie antibiotiche nelle scuole»

Streptococco A, il racconto della mamma di George

A raccontare la propria storia oggi è la signora Jenna, mamma di George un bimbo di 5 anni, che allerta i genitori a rimanere vigili sui sintomi dei bambini. Il piccolo è stato ricoverato al Grimsby Children's Hospital, nel Lincolnshire, dopo che sua madre, Jenna, aveva notato che qualcosa non andava. Il suo medico di famiglia aveva già diagnosticato a George un mughetto (cioè una candidosi orale) ma la donna, era sicura che avesse bisogno di cure ospedaliere e ha chiamato il servizio di assistenza medica.

Il dolore

Infatti mentre era in ospedale, al bambino è stata diagnosticata un'infezione da streptococco A. Jenna non dimenticvherà mai quella grida di dolore del figlio. «Non sono riusciti a fargli una flebo perché si stava dimenando così tanto, quindi gli sono stati somministrati antibiotici intramuscolari », ha raccontato la giovane, come riporta il The Sun.

George si è ripreso completamente, ma Jenna ha detto: «Le sue urla mi perseguiteranno sempre. Sono così grata che ce l'abbia fatta».

La giovane mamma parla anche dei piccoli (e sono 9 finora) che non ce l'hanno fatta e sono morti a causa del virus. «Ero in lacrime quando ho saputo dei bambini che non ce l'hanno fatta. Se George fosse morto, non posso pensarci...».

I sintomi

I casi di Streptococco A sono aumentati in tutto il Regno Unito, l'epidemia ha finora causato la morte di nove bambini, la maggior parte di età inferiore ai 10 anni, da settembre.

Hanna, sette anni, è tra quei giovani che hanno perso la vita. Quella che era iniziata come una lieve tosse si deteriorò rapidamente e morì tragicamente entro 24 ore. Nel frattempo, un altro papà ha raccontato di come ha portato la sua Stella-Lily di cinque anni al pronto soccorso tre volte prima che morisse di Strep. A.

E un'altra mamma ha condiviso le foto del suo bambino per evidenziare quanto velocemente colpisce lo Strep. A dopo che al suo piccolo è stata diagnosticata la malattia.

Cosa sapere

È fondamentale quindi riconoscere quali sono i sintomi dello Streptococco A. In particolare, l’infezione invasiva da streptococco di gruppo A può essere associata a: fascite necrotizzante sindrome da shock tossico

Streptococco A i sintomi e i segni precoci di queste condizioni includono:

- febbre

- dolore intenso

- forte gonfiore

- arrossamento attorno ad eventuali ferite

- capogiri

- confusione

- pressione bassa

- rash cutaneo

- dolore addominale