Strage Texas, la polizia: «Abbiamo sbagliato, dovevamo entrare». Bimba messa in attesa dal 911

Dopo le polemiche, arriva l'ammissione. «Abbiamo sbagliato», dice Steven McCraw, capo del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas. La strage di Uvalde si poteva evitare, ma il comandante che ha preso la decisione di non fare irruzione in classe pensava che «non ci fossero bambini a rischio», ha sottolineato il capo della polizia del Texas. «Ovviamente sbagliava», ha aggiunto il colonnello McGraw. Alla domanda se pensasse di dovere delle scuse ai genitori delle piccole vittime ha risposto: «Se pensassi che possa aiutarli, chiederei scusa». Il killer ha sparato almeno 100 colpi.

JUST IN: A Texas police official said there were 19 officers in the Uvalde school for most of the shooting — but only after more than an hour did they obtain keys to the classroom where the gunman was located, as a student repeatedly called 911 for help.https://t.co/N4yThbw0tW

— NPR (@NPR) May 27, 2022