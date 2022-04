Stop al petrolio russo, nuove sanzioni in arrivo dall'Ue contro Putin

Stop al petrolio russo. L'Unione Europea si prepara a una nuova stretta contro Putin. Si tratta del sesto pacchetto di sanzioni per fermare la guerra in Ucraina. Ma l'Europa sta cercando soprattutto una soluzione per fermare l'import del petrolio di Mosca senza finire per rimanere danneggiata. Diverse sono le ipotesi al vaglio: tra queste, la più probabile è quella di una riduzione graduale. In questo modo i singoli Stati avrebbero tutto il tempo a disposizione per trovare delle alternative adeguate.

Stop al petrolio russo, le ipotesi in campo

Uno stop 'hic et nunc', oltre che osteggiato da Paesi come la Germania, è di fatto impraticabile, visti anche i contratti in essere. Sale, invece, l'ipotesi di applicare una fase di 'phasing out' che porti ad un'eliminazione graduale delle importazioni, così come è stato deciso per il carbone. Certo, il peso del petrolio russo, rispetto al carbone, è ben diverso. E allora a Bruxelles non escludono strade alternative, come quella di agire sui prezzi dell'import. Sul tavolo, quindi, non c'è solo la soluzione 'phasing out'. E se l'imposizione di dazi doganali, da un punto di vista legale, potrebbe confliggere con i contratti in vigore a Bruxelles vedono una maggiore percorribilità nell'istituzione - cara all'Italia - di un 'price cap', ovvero di un tetto ai prezzi che, vista l'inflazione galoppante, porterebbe meno introiti alle casse russe. La terza ipotesi è quella di versare i pagamenti su un conto bloccato, dal quale Mosca potrebbe prevelare liquidità solo se ponesse fine alla guerra. La praticabilità dell'azione sui prezzi resta un rompicapo.

Il "phashing out" ovvero l'eliminazione graduale

I tecnici della Commissione Ue sono al lavoro da giorni per arrivare ad una soluzione che non si tramuti in un autogol. Anche per questo, al momento, appare più semplice la via del 'phasing out'. Con un appendice: a dispetto del carbone (4 i mesi previsti per la sua eliminazione), il periodo di transizione potrebbe variare a seconda dei Paesi. Il dato politico resta la necessaria unanimità per il sì alle nuove sanzioni.

Cosa succede per le aziende

Ma c'è anche da fare i conti con le aziende europee, titolari dei contratti e strette tra le sanzioni e la reazione di Mosca. Non a caso nelle scorse ore Palazzo Berlaymont ha redatto delle 'faq' per chiarire come, nonostante il decreto del Cremlino che, dal 31 marzo, prevede il pagamento dell'energia in rubli o in euro o dollari da convertire nella moneta russa. Nella conversione entrerebbe in campo la Banca centrale di Mosca che, per le sanzioni Ue, non può essere coinvolta in alcuna transazione. Ma la Commissione non proibisce alle singole aziende di trovare soluzioni ad hoc con Gazprom o la Gazprombank. Sempre che non confliggano con le sanzioni.