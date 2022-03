Stati Uniti, «Biden pronto ad annunciare embargo del petrolio russo». Oggi alle 16.45 la conferenza stampa

Nuove misure anti-Russia da parte degli Stati Uniti. Sono quelle che è pronto ad annunciare Joe Biden in una conferenza stampa in programma alle 16.45 in Italia, le 10.45 locali. La Casa Bianca ha spiegato che il presidente americano annuncerà nuove «azioni per continuare a mantenere responsabile la Russia per la sua guerra non provocata e non giustificata in Ucraina».

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Benzina, la (nuova) vita a 2 euro/litro. «Vacanze? Tagliate. E... FINANZA Shell si ritira da attività gas e petrolio in Russia COMMENTO Borse europee in rialzo. Resta alta la volatilità LE RIPERCUSSIONI Ucraina, Michelin rallenta la produzione anche in Italia. Nel fine... ECONOMIA Il conflitto pesa sulle spedizioni marittime: aumentano costi e... COMMENTO Borse asiatiche in calo, negoziati Russia-Ucraina senza passi avanti TENSIONI Ucraina e Russia: la situazione al confine

Negli Stati Uniti l'agenzia Bloomberg aveva già anticipato la possibile mossa, quella del divieto di importazione di petrolio russo, senza la partecipazione degli alleati, già da oggi. Il divieto include anche il gas naturale liquefatto e il carbone.E gli effetti si fanno già sentire: il petrolio vola a New York dopo le indiscrezioni. Le quotazioni del Wti volano del 4,5% a 124,66 dollari al barile.

Sanzioni alla Russia, Europa spaccata. La Ue: taglio dell'80% del gas russo. Putin: l'Italia nella lista dei Paesi ostili

Usa si muovono senza alleati

Gli Usa faranno la loro mossa unilateralmente senza gli alleati europei - precisano fonti citate dalla Cnn - a causa di disaccordi tra gli europei riguardo all'opportunità di bandire le forniture energetiche dalla Russia. Considerata la grande pressione politica interna, con il Congresso americano che si sta muovendo rapidamente per approvare misure bipartisan in favore dell'embargo energetico, l'amministrazione Biden- concludono le fonti - avrebbe deciso di muoversi senza la coalizione.