I tre hotel colpiti dalle esplosioni di oggi nella capitale dello Sri Lanka sono lo Shangri-La, il Kingsbury Hotel e il Cinnamon Grand: lo riportano i media internazionali.

Reports of explosions in #Colombo, #Batticoloa, and around #SriLanka. Please shelter in place and exercise extreme caution. Follow instructions from local authorities and read our travel advice here:https://t.co/eDmWLEV0Sd #lka pic.twitter.com/UdejJ93n11