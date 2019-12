Seychelles, squalo attacca una turista mentre fa il bagno: è gravissima

Una turista francese è rimasta gravemente ferita in un attacco di uno squalo alle Seychelles. Lo ha reso noto Dominique Mas, l'ambasciatore francese nella nota località turistica dell'Oceano Indiano. La donna è stata ferita a un braccio mentre nuotava al largo di Praslin, la seconda isola più importante dell'arcipelago, ed è stata subito trasportata in ospedale dove è stata operata.

Secondo Mas, la 45enne non è in pericolo di vita. Gli attacchi di squali alle Seychelles sono rari. L'ultimo accertato risale all'agosto 2011, sempre al largo di Praslin. In quell'occasione due turisti erano rimasti uccisi, un francese e un britannico.

