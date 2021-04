Vaccini, l'Austria acquista Sputnik V: lo userà dopo l'ok dell'Ema

L'Austria ha deciso di acquistare il vaccino russo Sputnik V. A riferirlo è stato il cancelliere Sebastian Kurz in una dichiarazione citata da Ria Novosti. Il governo austriaco ha però precisato che userà il vaccino anti-Covid russo solo dopo la registrazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). «Abbiamo accettato di acquistare 1 milione di dosi di vaccino Sputnik, che è già utilizzato in più di 50 Paesi. Non vediamo l'ora di una rapida registrazione da parte del regolatore europeo Ema, perché ogni vaccino aggiuntivo ci aiuterà a salvare vite, salvare posti di lavoro e tornare alla normalità più velocemente», ha detto Kurz.

Mit den zusätzlichen Lieferungen von Biontech/Pfizer werden wir die Bevölkerung noch schneller mit Impfstoff versorgen können. Bis Anfang nächster Woche werden wir etwa 2 Millionen Erstimpfungen verabreicht haben – das sind rund 40% der Menschen, die sich impfen lassen möchten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 19, 2021