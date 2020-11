Covid, «uno spray nasale combatte il virus»: la sperimentazione australiana

Covid, una speranza dall'Australia. Uno spray nasale con il potenziale di combattere il Covid-19 e altre infezioni respiratorie virali è in via di sperimentazione in Australia grazie a un finanziamento congiunto del governo federale e di partner privati del settore farmaceutico, con l'aspettativa di produrlo quanto prima localmente. Il trattamento nasale detto INNA-051, sviluppato dalla casa biotech Ena Respiratory, agisce sul sito primario della maggior parte delle infezioni respiratorio, incluso il Covid-19.

Applicato localmente, il trattamento attiva i meccanismi di difesa immunitaria nel tratto respiratorio e la tecnologia può quindi aiutare a combattere il coronavirus e altre infezioni come influenza e il comune raffreddore. I partner del settore privato, nel Biomedical Translation Fund promosso dal governo, sono BioScience Managers, OneVentures Healthcare Fund e i finanziatori Brandon Capital Partners. Il governo vuole sviluppare le capacità produttive mediche, ha detto il ministro per Industria, Scienza e Tecnologia, Kareb Andrews. «Questo fondo rappresenta un'altra maniera in cui possiamo commercializzare localmente ricerche e idee australiane», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: 11:47

