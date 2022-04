Sposo muore in aereo in viaggio per la luna di miele: era diretto alle Maldive

L'oncologo Glauto Tuquarre, 49 anni, che si era unito in matrimonio con la sua amata Lícia Dutra Tuquarre, è morto in volo, mentre viaggiava per le Maldive, dove avrebbe dovuto trascorrere una romantica luna di miele insieme alla moglie.

L'aereo era partito come previsto dal Brasile e era diretto alle Maldive. Come riporta la stampa locale, il sospetto, secondo i familiari, è che l'uomo abbia avuto un infarto.

Glauto e sua moglie si erano sposati solo due giorni prima, a Teresina, Brasile. La donna ha raccontato che il marito aveva cominciato a sentirsi male e aveva lamentato dolori al petto, tuttavia è stato soccorso invano dai passeggeri che si trovavano a bordo.

L'aereo è atterrato a Doha, Qatar, come previsto dalla tratta.