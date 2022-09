Spose scappano senza pagare il conto del banchetto di nozze: «Non ci hanno portato le costolette»

Si sono sposate, hanno organizzato il buffet in un hotel con 30 persone ma poi sono scappate senza pagare il conto che ammontava a 1550 sterline. La storia di Clare Nattrass, 57 anni, e Joanne Robinson, 49 anni, sta facendo discutere in Gran Bretagna dopo che il ristoratore, titolare dell'hotel Town House di Durham le ha denunciate. Le due donne però dicono di non voler pagare in quanto si lamentano del pessimo servizio e di non aver ricevuto tutto il cibo che avevano concordato.

Scappano senza pagare il buffet nuziale

Clare e Joanne si rifiutano di pagare e chiedono che vengano tolte al conto 200 sterline perché dicono di non aver ricevuto le costolette e i mini hamburger promessi. Contestano anche l'applicazione di una "tassa sul sughero" (cioè il surplus da pagare per una bottiglia di vino che hanno portato da casa). La coppia ha detto anche che il personale dell'hotel ha rimosso il cibo appena 30 minuti dopo averlo servito e 30 ospiti sono rimasti affamati.

Il titolare dell'hotel: «Ci hanno derubato»

Il personale dell'hotel si è recato a casa delle due signore per chiedere di pagare il conto, è stato allora che le due donne hanno chiamato la polizia dicendo di essere state minacciate. Successivamente il titolare ha pubblicato un post su Facebook, con una foto della coppia e raccontando l'avvenuto: «Mai in un milione di anni abbiamo pensato che avremmo dovuto farlo, ma queste sono Joanne e Claire», si legge nel post. «Joanne e Claire pensano che sia giusto non pagare, in tempi difficili come lo sono per le aziende, hanno preso la decisione di derubare la nostra attività. Hanno chiesto al nostro staff più e più volte se potevano pagare alla cassa. Abbiamo concesso loro il beneficio del dubbio perché sappiamo che i tempi sono duri.Quindi hanno organizzato un matrimonio nel nostro hotel, noi abbiamo pagato i costi del cibo e loro sono andate via senza pagare. Sono così deluso. Non hanno chiesto di pagare a rate e hanno rifiutato a titolo definitivo».

La spiegazione della coppia

La coppia ha spiegato al MailOnline di essere stata costretta a cancellare i propri profili per i troppi insulti ricevuti. Joanne ha detto: «Le uniche parti del conto che ci rifiutiamo di pagare sono £ 200 per il buffet serale e la tassa per il vino che abbiamo portato. Ci lamentiamo anche perchè le costolette e gli hamburger non sono stati portati» ha chiarito Joanne nell'intervista «il resto del conto verrà pagato entro la fine della settimana, lo avevamo accordato sin dal primo giorno».

La versione però non coincide con quella del proprietario dell'hotel Luke Hay, 30 anni, che ha detto che la coppia era al corrente che costolette e hamburger non erano disponibili. Inoltre ha detto che ha chiesto solo 16 sterline per ogni ospite, per un pasto di tre portate e che non sono state fatte minacce alla coppia.

