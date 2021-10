Non vogliono fare presto. Non hanno bisogno di casse automatiche, di connected store, di navigazione indoor o di mobile shopping. Al contrario, tra gli scaffali cercano i pacchetti di pasta o il barattolo del caffè ma anche il vicino di casa, lo scambio di una ricetta, un commento sul tempo che fa, e poi la fila per lo scontrino non è tempo perso, ma l'occasione di una chat in presenza, con chi sta alla cassa non c'è soltanto lo scambio della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati