Brasile, sputa nelle mani e tocca gli oggetti in giro per spargere il coronavirus: arrestato

Sputava in giro per spargere il virus covid. Un uomo è stato arrestato due volte questa settimana, nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul (sud), per aver cercato di diffondere il coronavirus di proposito: le informazioni provengono dalla Tv BandNews. Secondo la polizia, dopo essere risultato positivo al Covid-19, l'uomo è stato avvistato in giro per la città di Planalto intento a sputarsi sulle mani per poi sfregarle sulle maniglie esterne delle auto e in altri luoghi che potrebbero facilmente spargere la malattia.

Il primo arresto è avvenuto dopo che le telecamere di sicurezza lo hanno mostrato compiendo questa azione deliberatamente. Scarcerato, l'uomo è stato avvistato nella città di Iraì compiendo gli stessi gesti per proliferare il virus ed è stato quindi arrestato nuovamente. In seguito, è stato accompagnato in un ospedale, dove si è dovuto procedere al ricovero coatto.

Ieri il Rio Grande do Sul ha registrato il maggior numero di morti giornaliere dall'inizio della pandemia, con 188 vittime, superando il traguardo di martedì scorso. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva nello Stato supera già il 100% della capacità totale nei sistemi pubblici e privati.

