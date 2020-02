​Usa, sparatoria in una università del Texas: almeno due morti, tre colpiti

Sparatoria in una università del Texas: almeno due morti, tre colpiti. Ed è di almeno due morti e un ferito il bilancio della sparatoria in una università del Texas. L'episodio è avvenuto alla Texas A&M University nella località di Commerce, non lontano da Dallas. Le autorità per ora non rivelano se il killer sia stato fermato o meno.

LEGGI ANCHE --> California, terrore sul bus: uomo spara sui passeggeri, un morto e 5 feriti



Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.

A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus. There have been two con

— @TAMUCUPD (@tamucupd) February 3, 2020