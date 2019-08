È di 19 morti e 40 feriti il bilancio della sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso in Texas

.

«C'è solo un sospetto arrestato»: lo ha detto in conferenza stampa Robert Gomez, portavoce del dipartimento di polizia di El Paso, in merito alla sparatoria avvenuta principalmente - ha confermato - nel supermercato della catena Walmart, dentro il centro commerciale Cielo Vista. In precedenza si erano diffuse voci di tre arrestati.

Shooter in El Paso! Be safe out there pic.twitter.com/Q2gwZQI7F2 — Amanduhh 🇵🇷 (@asvp_amanduhh) August 3, 2019

Il killer averbbe cominciato a sparare nel parcheggio del centro commerciale facendo le prime vittime, poi sarebbe entrato. I l centro acquisti era particolarmente affollato perché c’era una svendita per il ritorno a scuola. Esattamente fra un mese, infatti, i bambini tornano a scuola dopo la fine delle vacanze estive.

I COLPI ESPLOSI DAL KILLER IN UN VIDEO

You can actually hear the gunshots being fired. Posted to Twitter from a witness at the scene. pic.twitter.com/mpgWJsyNQ2 — Gage Goulding (@GageGoulding) August 3, 2019



È intervenuta anche l'Fbi nella sparatoria nel centro commerciale di El Paso.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

IL MANIFESTO DEL KILLER

Circola in rete il presunto manifesto del killer de El Paso con le ragioni politiche, economiche che l'avrebbero indotto al gesto, nonché le armi scelte. «Democratici e Repubblicani - si legge nel documento di quattro pagine che circola in rete - hanno sbagliato per decenni e anche i Repubblicani in Texas sono pro immigrazione». Poi attacca la popolazione «ispanica» che starebbe «invadendo lo Stato». Quindi scrive, motivando le ragioni personali che l'avrebbero indotto al gesto: «La mia morte è inevitabile, ma non sarò ucciso dalla polizia ma probabilmente sarò colpito a morte da uno degli invasori». E ancora: «La mia ideologia non è mai cambiata nel corso di molti anni: so che molti media mi tacceranno di essere un suprematista della razza bianca, ma i media sono famosi per le notizie false. Io sono onorato di combattere per salvare la mia Patria dalla distruzione».



I documenti pubblici mostrano che l'ultimo indirizzo di Patrick Crusius, arrestato per la sparatoria a El Paso, è la casa della famiglia ad Allen, a mezzora da Dallas e a più di nove ore d'auto dalla città della strage. Non è chiaro se Crusius avesse qualche connessione con l'area di El Paso. Il giovane risulta vivere con i suoi genitori e avere una sorella gemella e un fratello più grande. La sua famiglia non ha commentato finora la sparatoria.



«Davvero straziante. Stai al sicuro El Paso, per favore seguite tutte le indicazioni del personale di emergenza mentre continuiamo ad avere altri aggiornamenti»: lo twitta il candidato presidenziale dem Beto Ò Rourke, che è nato e vive proprio a El Paso, dove è avvenuta la sparatoria.











«Terribile sparatoria a El Paso, Texas. Le notizie sono molto brutte, molte vittime. Stiamo lavorando con le autorità statali e locali e con le forze dell'ordine. Ho parlato con il governatore promettendo il totale sostegno del governo federale. Dio sia con tutti voi!»: lo ha twittato Donald Trump commentando la sparatoria a El Paso. «Davvero straziante. Stai al sicuro El Paso, per favore seguite tutte le indicazioni del personale di emergenza mentre continuiamo ad avere altri aggiornamenti»: lo twitta il candidato presidenziale dem Beto Ò Rourke, che è nato e vive proprio a El Paso, dove è avvenuta la sparatoria.

Lo riferisce il capo della polizia. Il killer,, di Dallas, 21 anni appena compiuti, è stato arrestato. Tra le vittime ci sono 4 bambini