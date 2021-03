Sparatoria in un supermercato in Colorado: dieci vittime, uno è un poliziotto

Sparatoria in un supermercato "King Soopers" a Boulder, in Colorado, che avrebbe causato 10 vittime. Lo riportano i media americani citando immagini di corpi senza vita a terra all'interno e all'esterno del supermercato. Le forze dell'ordine sono arrivate rapidamente sul posto, presente anche la squadra Swat, insieme a diverse ambulanze.

APPROFONDIMENTI MONDO Colorado, 10 morti in una sparatorio nel supermercato STATI UNITI Usa, sparatoria in un negozio di armi a New Orleans: tre morti e due... USA Atlanta, sparatoria sul set di Roddy Ricch e 42 Dugg, 3 feriti e fan... STATI UNITI Texas, sparatoria in un liceo: 16enne ucciso da un suo compagno di... MONDO Texas, spari sui fedeli in chiesa: l'attacco choc durante la...

Le immagini trasmesse da alcuni media locali mostrano un uomo bianco in pantaloncini e senza maglietta ammanettato dalla polizia. Testimoni oculari hanno condiviso video che mostrano gli agenti che ordinano al sospetto di uscire dal negozio con le mani alzate e arrendersi.

Testimoni della sparatoria hanno riferito a diversi media Usa di aver udito spari mentre si trovavano all'interno del negozio e di essere scappati via. Una fonte della polizia ha dichiarato all'Abc che le forze dell'ordine sono intervenute sul posto a seguito della segnalazione di una persona ferita a colpi d'arma da fuoco nel parcheggio del supermercato, spiegando anche che il sospetto - che sarebbe stato armato di una pistola a canna lunga - avrebbe poi aperto il fuoco sugli agenti.

🚨#BREAKING Police has captured the mass shooter as he now is being walked away in handcuffs by police into custody as footage shows the shooter cover in a blood down his leg. Reports are saying 7 confirmed dead and 15+ injured numbers are likely to rise #Boulder #Colorado pic.twitter.com/E1lFuYlbyZ — R A W S 🚨 L E RT S (@RawsAlerts) March 22, 2021

Anche un agente fra le vittime

Si segnala anche un agente di polizia tra le 10 vittime della sparatoria. Lo scrive il Wall Street Journal, citando funzionari delle forze dell'ordine informati sulle indagini. Il movente della sparatoria non è stato determinato, ha detto uno dei funzionari delle forze dell'ordine.

Indaga anche l'Fbi

Indaga anche l'Fbi sulla sparatoria di Boulder in Colorado. Su richiesta del dipartimento di polizia di Boulder, scrive l'agenzia su twitter, il personale dell'Fbi di Denver sta partecipando all'indagine sulla sparatoria nel supermercato King Soopers di Table Mesa Drive a Boulder.

Testimoni: «Hanno sparato a una donna»

Un testimone della sparatoria al supermercato di Boulder ha raccontato alla Cbs Denver che suo genero, sua figlia e i suoi nipoti erano andati in farmacia per farsi somministrare il vaccino contro il Covid-19 quando hanno visto il sospetto tiratore «sparare alla donna di fronte a loro» e si sono rifugiati in un guardaroba, dove sono rimasti per un'ora.

La polizia: «Restate in casa»

Appello su twitter della polizia di Boulder. «Si prega di evitare l'area di Table Mesa e Broadway! Questa è ancora una scena molto attiva. NON trasmettere sui social media alcuna informazione tattica che potresti vedere», ha scritto la polizia, assicurando: «Continueremo a twittare gli aggiornamenti man mano che li avremo. Se vivi nelle vicinanze, rimani dentro per ora». Sui social girano video che mostrano persone a terra dentro e fuori dal supermercato.

Un testimone presente sulla scena della sparatoria nel supermercato "King Soopers" a Boulder, in Colorado, ha detto a Fox 31 Denver di aver sentito un suono simile ai fuochi d'artificio dopo aver lasciato il negozio e di aver visto nel parcheggio un uomo con in mano un fucile semiautomatico, «un'arma in stile AR-15», che indossava quello che sembrava un equipaggiamento tattico. Il testimone ha anche spiegato di essere tornato nel negozio per riferirlo alle persone all'interno. Il supermercato è uno dei numerosi siti in tutto lo stato in cui viene distribuito il vaccino contro il Covid-19.

Please avoid the area of Table Mesa & Broadway! This is still a very active scene. Do NOT broadcast on social media any tactical information you might see #BoulderShooting 1/2 pic.twitter.com/JE214XS86B — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Segnalato altro uomo armato nella zona

Nuova allerta a Boulder in Colorado, dopo la sparatoria nel supermercato King Soopers. La polizia in un nuovo tweet ha chiesto a chi si trova vicino a 17th e Grove di ripararsi sul posto mentre è impegnata a controllare la segnalazione di un individuo armato e pericoloso. Gli investigatori spiegano che stanno indagando per determinare se si tratti di un episodio collegato alla sparatoria di King Soopers.