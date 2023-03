Sparatoria in una scuola a Nashville, ragazza uccide 3 bimbi. Jill Biden: «Senza parole». Casa Bianca: «Congresso agisca»

«Un'altra sparatoria in una scuola. Sono senza parole: i nostri bambini meritano molto meglio». È il commento della First Lady Jill Biden alla strage avvenuta in una scuola materna ed elementare cristiana privata a Nashville, Tennessee dove una donna di 28 anni ha ucciso tre bambini e tre adulti, prima di essere uccisa a sua volta dalla polizia. A fornire i dettagli della sparatoria è stato il dipartimento della polizia metropolitana di Nashville attravreso una nota. La conferma della morte dei bimbi è stata invece data dal portavoce del Monroe Carell Jr. Children's Hospital di Vanderbilt, John Howser. La Covenant School, fondata nel 2001, conta circa 200 studenti, secondo il sito web della scuola.

Sparatoria Nashville, ragazza con due fucili d'assalto e una pistola fa strage in una scuola cristiana. Almeno sei morti

«Anche se non conosciamo ancora i dettagli, le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri dove imparare e insegnare». Lo afferma la Casa Bianca. «Quando è troppo è troppo, il Congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco. Quanti bimbi devono ancora morire prima di agire?», mette in evidenza la portavoce Karine Jean-Pierre.

Update: Former CNY Central reporter Amanda Chin gives us an updated timeline from the scene of the fatal school shooting in Nashville that has claimed the lives of three children and three adults.https://t.co/mfhJPdUK3E

