Sparatoria in Florida dopo una rapina: diversi morti

L'uomo preso in ostaggio sarebbe l'autista del furgone sequestrato da almeno due rapinatori. La sparatoria finale, dopo un inseguimento ad alta velocità, è avvenuta a 32 chilometri di distanza dalla rapina, nella località di Miramar. Tra le vittime non ci sarebbero agenti della polizia, ma al momento non ci sono altre informazioni. Un dipendente della gioielleria rapinata sarebbe rimasto ferito. Una prima sparatoria era avvenuta quando la polizia, in seguito all'allarme attivato, era giunta davanti alla gioielleria. Poi il sequestro del furgone e la fuga da parte dei rapinatori. Fuga terminata quando il furgone è rimasto intrappolato nel traffico.

Alcune persone sono rimaste uccise in Florida in seguito a una sparatoria al termine di un inseguimento tra la polizia e un furgone della Ups rubato dopo la rapina in una gioielleria a Coral Gables, nei sobborghi di Miami . I rapinatori avevano con sé almeno un ostaggio.LEGGI ANCHE --> Sparatoria in un centro commerciale in Oklahoma: almeno tre morti