Londra, spari contro un ristorante: colpita una bambina di 9 anni che cenava con la famiglia, è in fin di vita

Scene da far west ieri sera ad Hackney, nel settore est di Londra, dove una bambina di appena 9 anni è stata ridotta in fin di vita a colpi d'arma da fuoco mentre cenava con la famiglia in un ristorante, vittima innocente di un'apparente resa dei conti criminale in cui sono stati gravemente feriti anche tre uomini.

Caterina Ciurleo uccisa a Roma da un proiettile vagante: salgono a tre gli indagati per omicidio

We are urgently investigating a shooting last night in Kingsland High Street, E8.



Our officers and @LDNAmbulance attended, four people are injured including a child



Read more👇 https://t.co/OGrLIJHJ6h pic.twitter.com/MPjxbJXAhX — Hackney Police (@MPSHackney) May 30, 2024

Sparatoria a Londra, cosa è successo

L'accaduto è stato reso pubblico oggi da Scotland Yard, con una ricostruzione al momento sommaria dei primi elementi d'indagine.

Nell'agguato, ha detto James Conway, sovrintendente capo della Metropolitan Police, sono stati colpiti - oltre alla bimba - tre individui di sesso maschile, di 26, 37 e 42 anni d'età, tutti al momento ricoverati in ospedale. Si ritiene che fossero loro i bersagli del commando omicida.

Le testimonianze

Secondo le testimonianze raccolte finora, ad agire sono stati almeno due killer arrivati a bordo di una moto, visti sparare all'impazzata all'ingresso del ristorante, come in una sorta di blitz di stampo mafioso. Teatro del fatto di sangue è stato il cuore di Dalston, zona di tendenza e cuore della movida di East London. La polizia di Londra ha promesso indagini serrate, evidenziando la profonda inquietudine collettiva suscitata da un episodio del genere: non così comune nella capitale britannica, a differenza delle violenze di strada consumate in numero crescente negli ultimi anni - specialmente nelle periferie e col coinvolgimento di gang giovanili - con coltelli o armi artigianali.