Rio de Janeiro, 23 morti in un'operazione della polizia: scontro a fuoco nella favela Jacarezinho

Un'operazione della polizia contro la criminalità organizzata a Jacarezinho, favela di Rio de Janeiro, finisce nel sangue. Almeno 23 persone sono morte nella sparatoria e, come riferisce il portale G1, fra le vittime vi sarebbe anche un poliziotto. Vi sono anche diversi feriti, fra cui due persone raggiunte da proiettili mentre si trovavano a bordo di un vagone della metropolitana che passa vicino alla favela. Jacarezinho è nota come base del gruppo criminale Comando Vermelho. Durante la sparatoria, gli abitanti della favela si sono barricati in casa ed un centro medico è stato chiuso. A luglio dell'anno scorso, la corte suprema brasiliana ha sospeso le operazioni di polizia nelle favela a causa della pandemia, salvo «casi assolutamente eccezionali».