Atlanta, sparatoria sul set di Roddy Ricch e 42 Dugg, 3 feriti e fan preoccupati: i rapper si mostrano sui social

Sparatoria sul set del video musicale di Roddy Ricch e 42 Dugg. Il bilancio è di tre feriti, mentre gli artisti rassicurano i fan sulle loro condizioni attraverso i social. Come riporta il Daily Mail, i rapper stavano girando un video musicale ad Atlanta quando ci sono stati gli spari. Tre persone sono rimaste ferite secondo WSB-TV, una è stata curata sul posto e le altre due sono state trasportate in un ospedale. Gli agenti intervenuti dopo le prime segnalazioni hanno risposto al fuoco nel deposito di rottami scelto come location.

Poco dopo le prime notizie confuse, Ricch, 22 anni, e 42 Dugg, 26 anni, hanno pubblicato una diretta social in cui si mostrano vivi e vegeti. Una reazione insolita per l'accaduto con sorrisi più che accennati, ma tanto è bastato per tranquillizzare i fan. Roddy Ricch, pseudonimo di Rodrick Wayne Moore Jr., è un rapper, cantautore e produttore discografico statunitense. È salito alla ribalta nel 2018 con il mixtape Feed tha Streets II, che ha raggiunto il numero 67 nella Billboard 200. 42 Dugg, nome d'arte di Dion Marquise Hayes, è un rapper americano e una figura di spicco nella scena rap emergente di Detroit dalla metà alla fine degli anni 2010.

