Due studenti 24enni trovati morti in un campus, è omicidio-suicidio: giallo sul movente

di Simone Pierini

Matthew Pfluger and Connor Shannon, both 24, were described as close friends and students at Texas Tech.



Both are dead in an apparent murder-suicide. https://t.co/ekzxkY2rHC — Washington Examiner (@dcexaminer) 7 maggio 2019

Due studenti di 24 anni della Texas State University sono stati trovati morti vicino al campus in quello che la polizia descrive come un omicidio-suicidio. Matthew Pfluger e Connor Shannon erano amici e coinquilini. Il loro corpo senza vita è stato trovato da un amico verso le nove e trenta di domenica mattina. Gli investigatori ritengono che Matthew Pfluger abbia sparato a Connor Shannon più volte all'interno della casa prima di tentare di uccidersi con un coltello. Poi è andato nel cortile sul retro e si è sparato alla testa. Le autorità non hanno rilasciato un movente.​Gli amici si sono rivolti ai social media per rendere omaggio agli amici: «Hai sempre visto il bello in tutti! Eri il mio migliore amico! RIP anima dolce». Pfluger era «come un fratello maggiore» e il aveva un «cuore grande». «Sei stato uno dei miei primi amici quando la mia famiglia e io ci siamo trasferiti», ha scritto l'amico. «Per te far ridere qualcuno è sempre stato un gioco da ragazzi».