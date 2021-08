Vaccini, Spagna vicina al 60% con ciclo completo. Diminuiscono contagi, terapie intensive al 20,87%

Diminuiscono i contagi da Covid-19 in Spagna dove il ciclo vaccinale è stato completato dal 59,5% della popolazione per un totale di 28,2 milioni di persone di totalmente immunizzate. Il 69,8% (oltre 33 milioni) ha invece ricevuto almeno una dose: lo si apprende dall'ultimo bollettino del Ministero della Sanità prima del weekend, in cui i dati di solito non vengono aggiornati. Si fa più vicino, quindi, l'obiettivo annunciato dal governo di raggiungere il 70% della popolazione con il ciclo completo entro fine agosto, a fronte di un ritmo di vaccinazione rallentatosi leggermente nelle ultime settimane anche a causa dell'arrivo di un minor numero di dosi rispetto a giugno.

Particolarmente alte sono le percentuali di copertura nella popolazione over 40: il 92,8% è stato vaccinato almeno con una dose e l'89,4% ha terminato il ciclo. Per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia, migliorano rispetto a ieri gli indici relativi ai contagi: l'incidenza dei nuovi casi negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti è scesa da 614 a 591, mentre la positività dal 14,90% al 14,57%. Arriva al 20,87% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid (aumento di +0,09%).

