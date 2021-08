Spagna, si complica l'obiettivo di Sanchez per agosto: il premier punta a 33 milioni con ciclo completo

In Spagna le ferie estive sembrano complicare l'obiettivo vaccinale annunciato dal premier Pedro Sánchez. Il presidente ha ripetuto più volte che entro la seconda metà di agosto sarebbe stata raggiunta la copertura vaccinale completa per il 70% della popolazione totale, ovvero oltre 33 milioni di persone. Tuttavia, negli ultimi giorni il ritmo di nuove iniezioni è sceso di parecchio rispetto alla media mantenuta a giugno e luglio: complice, come sottolineano i media locali, il periodo di vacanze per molti spagnoli nel mese di agosto.

Una circostanza di fronte alla quale anche i tentativi di alcune regioni di andare incontro ai cittadini rendendo più flessibile l'accesso ai vaccini al momento sono apparsi insufficienti a mantenere il ritmo di iniezioni. Così, nonostante la Spagna abbia raggiunto una percentuale di copertura tra le più alte al mondo (ora del 63,2% della popolazione totale — 29,9 milioni di persone —, secondo gli ultimi ministri della Sanità), diversi analisti mettono ora in dubbio che possa essere raggiunto l'obiettivo di Sánchez entro la seconda metà di agosto (in alcune circostanze, il premier ha indicato la data del 18 agosto come momento esatto). Per farcela servono più di tre milioni di iniezioni valide per completare il ciclo. Negli ultimi 4 giorni ne sono state somministrate poco più di 800.000. Molti esperti di malattie infettive e vaccini affermano già da tempo che la percentuale del 70% di copertura vaccinale non sarà sufficiente per ottenere l'immunità di gregge: questa era una prospettiva paventata prima che si diffondessero nuove varianti del coronavirus più contagiose del ceppo originale.

I dati del contagio

Scendono ancora gli indicatori su contagi e ricoveri per

covid in Spagna. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, rielaborati dalla piattaforma di data journalism Datadista, per la prima volta da oltre un mese l'incidenza a 14 giorni dei nuovi casi notificata ogni 100.000 abitanti è sotto i 400: si ferma a 399, quasi 17 punti in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività dei tamponi passa invece dal 12,53% al 12,33%, secondo i dati ufficiali. In leggero calo anche i ricoveri negli ospedali: nei reparti ordinari sono 165 in meno (l'occupazione da parti di pazienti contagiati dal coronavirus è ora del 7,83%), mentre nelle terapie intensive sono 24 in meno (occupazione del 20,71%). Sono invece 144 i nuovi decessi aggiunti al conteggio da inizio pandemia: in tutto in Spagna sono morte almeno 82.739 persone contagiate di

covid.