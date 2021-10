Spagna, turisti -4,2% nei primi otto mesi del 2021. Ad agosto 5,2 mln di stranieri, +112,8% a Madrid

Calo di presenze turistiche in Spagna nel 2021. Sono 15 milioni i turisti internazionali nei primi otto mesi dell'anno, il che equivale al 4,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, secondo i dati pubblicati lunedì dall'Istituto Nazionale di Statistica Ine.

Turismo, sport e rispetto della natura: la discesa del Sile in "sup"

APPROFONDIMENTI SILEA Turismo, sport e rispetto della natura: la discesa del Sile in... ABANO Un "tesoretto" di 1,3 milioni per promuovere le Terme BELLUNO Appello alla Provincia: «I laghi sono a rischio, corsa contro... PRIMO PIANO PAY «Turismo e pesca verrebbero messi in forte crisi»

In particolare, i principali paesi di provenienza nei primi otto mesi di quest'anno sono stati: la Francia, con quasi 3,4 milioni di turisti e un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2020, la Germania, con quasi 2,6 milioni, e un aumento del 24%, e il Resto d'Europa, con quasi 1,6 milioni di visitatori, in aumento del 17,4%. La spesa dei turisti stranieri che hanno visitato la Spagna nei primi otto mesi è aumentata dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, raggiungendo 16.898 milioni di euro. Nel solo mese di agosto, la Spagna è stata visitata da 5,2 milioni di turisti esteri, il 112,8% in più rispetto allo stesso mese del 2020.