Spagna, occupazione terapie intensive ancora sopra il 20% ma calano i contagi. Vaccinato il 62,8% della popolazione

In Spagna l'occupazione delle terapie intensive rimne sopra il 20% ma calano i contagi, anche grazie all'effetto della vaccinazione che ha visto coinvolto il 62,8% della popolazione, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. Rispetto all'aggiornamento precedente, pubblicato venerdì, i dati sui ricoveri presentano lievi incrementi: nei reparti ordinari ci sono 48 pazienti in più e l'occupazione da parte dei pazienti

covid è ora del 7,97%.

APPROFONDIMENTI COVID Vaccini senza prenotare, corsa dei giovani agli hub. Ma aumentano... TREVISO Muore di Covid a 67 anni: la prima ad infettarsi era stata la moglie LE REGOLE Green Pass, da settembre sempre in tasca: obbligo per docenti e per...

Vaccini senza prenotare, corsa dei giovani agli hub. Ma aumentano contagi e ricoveri

Nelle terapie intensive, invece, ci sono nove pazienti in più, e l'occupazione è del 20,96%. Calano gli indici sui contagi: l'incidenza dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è passata da 462 a 416 ogni 100.000 abitanti, mentre il tasso di positività dei tamponi è sceso dal 13,32% al 12,53%. Le morti notificate da venerdì (alcune risalenti a date precedenti) sono 125. Va tenuto in conto che una delle regioni del Paese, la Castiglia e Len, non ha inviato dati aggiornati in quanto lì oggi è giornata festiva. Per quanto riguarda la vaccinazione, tra venerdì e domenica sono state somministrate in Spagna poco più di 498.000 dosi, cifre inferiori rispetto a quelle dei weekend di giugno e inizio luglio. L'obiettivo del governo è raggiungere il 70% di popolazione con due dosi entro fine agosto.