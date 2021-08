Spagna, dopo un mese primo calo terapie intensive: giù l'incidenza dei contagi

Cala finalmente in Spagna l'incidenza dei contagi. Per la prima volta da un mese è in calo il tasso di occupazione di posti letto nelle terapie intensive da parte di pazienti Covid in Spagna: lo si apprende dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Sanità ed elaborati da media iberici. Attualmente il tasso è del 21,5% (-0.5% rispetto a ieri). Calano anche i ricoveri in reparti ordinari (l'occupazione passa dall'8,83% all'8,48%) e i contagi, con l'incidenza dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni che scende da 549 a 528 ogni 100.000 abitanti.

DIRECTO | Solo el 5% de la población española entre los 12 y 19 años ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus https://t.co/AwyhEtaJeU pic.twitter.com/10JumbhNST — EL PAÍS (@el_pais) August 11, 2021

Rimane praticamente stabile il tasso di positività, ora al 13,81% (-0,09% rispetto a ieri). Nell'ultimo bollettino sono state aggiunti 102 decessi a quelli notificati da inizio pandemia (potrebbero però non essere tutti avvenuti ieri). Da marzo 2020 in Spagna sono morte di Covid almeno 82.227 persone.