Spagna, contagi e ricoveri in calo, scende ancora il tasso di occupazione delle terapie intensive

In Spagna continuano a scendere i dati del contagio da Covid-19 e anche il tasso di occupazione delle terapie intensive delinea un alleggerimento della pressione ospedaliera. A rilevarlo è l'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. Rispetto a ieri, l'incidenza dei nuovi casi notificati negli ultimi 14 giorni passa da 528 a 503 casi ogni 100.000 abitanti; negli ospedali, i posti letto occupati da pazienti covid nei reparti ordinari scende dall'8,48% all'8,34%, mentre nelle terapie intensive dal 21,54% al 21,06%.

Per quanto riguarda i ricoveri di pazienti gravi, si tratta del secondo giorno consecutivo di diminuzione dei casi. In lieve calo anche anche il tasso di positività: dal 13,81% al 13,72%. Per quanto riguarda i decessi, oggi sono state aggiunte 93 morti al calcolo ufficiale da inizio pandemia (il totale ora è di 82.320). Non tutte potrebbero però essere avvenute nelle ultime 24 ore: spesso in questa cifra sono compresi decessi di giorni precedenti non immediatamente notificati.

La campagna vaccinale

Nel Paese è del 31% la quota di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che è già stato vaccinato con almeno una dose di un vaccino anti-covid, mentre a solo il 5,3% è stata somministrata anche la seconda dose. Lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità, dove si riporta anche che i vaccinati con il ciclo completo sono il 61,1% della popolazione, mentre quelli vaccinati con almeno una dose sono il 71,4%. Tra gli over 40, il 93,1% è stato vaccinato con la prima dose e l'89,8% ha completato il ciclo.