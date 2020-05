SpaceX, Trump al momento lancio: «È incredibile»

Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati a Cape Canaveral, in Florida, per assistere allo storico lancio della navetta Crew Dragon della SpaceX di Elon Musk verso la Iss.

«È incredibile»: è il primo commento fatto da Donald Trump assistendo accanto al suo vice Mike Pence - entrambi senza mascherina - allo storico lancio della navetta Crew Dragon della SpaceX.



Ultimo aggiornamento: 22:03

