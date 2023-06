Piccole, ma preoccupanti, gocce d'acqua sull'oblò del Titan. Che fosse rotto? È questa la parte del batiscafo che ha causato l'implosione «catastrofica»? Il pezzo anteriore del sommergibile è stato recuperato e portato a riva. Coperto da un velo bianco. Episodio che alimenta dubbi e ipotesi su quanto sia realmente accaduto negli abissi. Su ciò che hanno vissuto i passeggeri nei terribili momenti precedenti la morte. Incertezze alimentate dai video di precedenti immersioni e dalle accuse (gravi) di un ex dipendente. Per lui, quel vetro trasparente, non era certificato per quelle profondità.

«Non era certificato per quelle profondità»

Problemi di sicurezza all'oblò. Questa l'accusa di un dipendente della società OceanGate David Lochridge. Lui stesso, che aveva contribuito a realizzare il mezzo, il 18 gennaio 2018 denunciava che "era certificato per resistere alla pressione solo a 1.300 metri". E che l'azienda di turismo subacqueo "si è rifiutata di pagare" per un oblò certificato per 4.000 metri.

"I passeggeri paganti non sarebbero stati informati di questo progetto sperimentale, della mancanza di test non distruttivi dello scafo o del fatto che all'interno del sommergibile venivano utilizzati materiali infiammabili pericolosi", hanno dichiarato gli avvocati.

Nella sua risposta, OceanGate ha dichiarato che Lochridge "non è un ingegnere e non è stato assunto o invitato a svolgere servizi di ingegneria sul Titan". Lochridge è stato licenziato non per aver sollevato problemi di sicurezza, ma per essersi rifiutato di accettare le rassicurazioni dell'ingegnere capo dell'azienda.

Il vetro mancante

Dai resti del sottomarino portati in superficie non sfugge un dettaglio. Ovvero che l'oblò del Titan non aveva più il vetro trasparente da cui si potevano vedere i resti del Titanic. Che si sia frantumanto per l'implosione? Oppure è stato la causa della stessa? Per ora nessuna pista è esclusa dagli inquirenti.

The Titan end cap is missing that porthole window that was only rated to be used at 1/3rd of the pressure it was being used for. This could be an open and shut case. pic.twitter.com/7a58F9EPoe — Sir Webblyingworth Squirrelingtonshire 🐿 (@WebSquirrel) June 28, 2023

Le gocce d'acqua

«Le gocce d'acqua sono frutto della condensazione», risponde l'ingegnere Guido Gay, esperto dell'esplorazione delle profondità marine. Nonché scopritore della regia Corazzata Roma e fondatore della ditta svizzera Idrobotica per la produzione dei ROV Pluto. Lui è stato a quelle profondità e conosce quanto accade. «È normale che si formino, è come quando accade in un finestrino dell'aereo».

Cosa può essere successo

Sono due quindi le ipotesi. La prima è che la pressione a cui si trovava il Titan era talmente forte da rompere l'oblò. Oppure che si sia solo verificato un effetto di condensazione. Come? Il lato più caldo del vetro (l'esterno) si raffredda a causa del freddo interno e trasferisce quella temperatura all'aria circostante. L'aria circostante si raffredda abbastanza da far condensare l'umidità contenuta e attaccarsi al vetro. Ma il dubbio rimane.