Sotttomarino disperso, dal soffocamento all'ipotermia e agli attacchi di panico: quali sono i rischi per la salute se si è intrappolati sott'acqua

Soffocamento graduale, ipotermia e attacchi di panico: sono queste le agghiaccianti conseguenze per la salute quando si è intrappolati in un sottomarino.

A fornire i dettagli è un esperto della Marina statunitense.

In un articolo scientifico pubblicato il mese scorso su una rivista medica, il dottor Dale Molé, ex direttore della medicina sottomarina e delle radiazioni della Marina statunitense, ha descritto nei dettagli l'ambiente «ostile» a bordo dei sommergibili commerciali: i passaggeri devono affrontare diverse problematiche come scorte di ossigeno in esaurimento, livelli tossici di anidride carbonica e temperature in picchiata.

La situazione del sommergibile Titan

L'imbarcazione Titan ancora dispersa avrà a bordo uno scrubber di anidride carbonica per rimuovere il gas tossico in eccesso che si accumula quando i passeggeri espirano nello spazio ristretto, ma nella maggior parte delle imbarcazioni questo avrà una capacità limitata. Lo scrubber è un'apparecchiatura che consente di abbattere la concentrazione di sostanze presenti in una corrente gassosa, solitamente polveri e microinquinanti acidi. Queste apparecchiature trovano ampia applicazione negli impianti di depurazione fumi di svariati impianti chimici.

Esiste anche il rischio di ipotermia a causa delle basse temperature nelle profondità dell'oceano, nonché di iperventilazione indotta da attacchi di panico, che possono consumare altro prezioso ossigeno.

L'articolo del dottor Molé è stato pubblicato su una rivista scientifica il 29 maggio, solo 20 giorni prima che la nave Titan perdesse il contatto con la sua nave madre, lasciando cinque persone intrappolate. Secondo la Guardia Costiera degli Stati Uniti, il sottomarino dispone di appena 40 ore di ossigeno.

Poche ore fa, il dottor Molé ha dichiarato che si tratta di una «corsa contro il tempo» per salvare i passeggeri, se non sono già morti a causa di una «rottura catastrofica del contenitore a pressione».

Cosa è successo

La nave Titan, che stava visitando il relitto del Titanic, è affondata alle 8:00 EST di domenica a circa 400 miglia a sud-est di St John's, Terranova. Ha perso il contatto con la nave madre alle 9.45, dopo un'ora e 45 minuti di immersione.

Senza alcuna traccia dell'imbarcazione, i cinque turisti del Titanic - tra cui un miliardario britannico, un esperto marittimo francese, un uomo d'affari britannico e uno degli uomini più ricchi del Pakistan con suo figlio - si trovano ad affrontare la doppia minaccia della diminuzione dell'ossigeno e del freddo estremo a due miglia sotto la superficie.

C'è la possibilità che Titan si trovi sulla superficie dell'oceano, ma poiché i passeggeri sono stati sigillati all'interno della capsula principale da 17 bulloni che possono essere aperti solo dall'esterno, sono intrappolati e potrebbero soffocare se non venissero ritrovati al più presto.

Il punto di vista dell'esperto

Nel suo lavoro, pubblicato sulla rivista Ciottone's Disaster Medicine, il dottor Molé ha dichiarato: «L'equipaggio intrappolato in una nave o in un sottomarino affondato deve affrontare molte sfide fisiologiche, tra cui i gas tossici, l'esposizione a pressioni ambientali elevate e l'ipotermia».

Il dottor Molé ha dichiarato: «Ogni volta che gli esseri umani sono confinati in uno spazio ermetico, la maggior parte delle persone pensa all'ossigeno, ma l'anidride carbonica è in realtà una preoccupazione maggiore. In un sommergibile, avranno un sistema di lavaggio dell'anidride carbonica. Se si perdesse l'alimentazione a batteria, quel sistema non funzionerebbe più". Un sistema di lavaggio rimuove l'anidride carbonica dall'atmosfera, rendendo l'aria sicura da respirare.

Il dottor Molé ha dichiarato: «Quando le persone all'interno inspirano ossigeno, lo espirano e passa dal 21% al 17% di ossigeno. Ma espirano anidride carbonica, che deve essere rimossa perché altrimenti diventa tossica. Le persone all'interno avranno difficoltà a respirare, la loro profondità di respirazione aumenterà. Avranno mal di testa e diventeranno gradualmente incoscienti. L'aumento del livello di anidride carbonica è il primo fattore che uccide le persone in un ambiente ermetico, non il livello di ossigeno».

Se il sommergibile non verrà ritrovato entro le prossime 40 ore, il dottor Molé ha dichiarato: «Una volta persa la capacità di rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera interna, questo sarà l'elemento che porterà all'evento letale». Ha spiegato: «È come mettersi un sacco in testa. Avranno una sensazione di soffocamento o di fame d'aria, e poi seguirà l'incoscienza».

L'ipotermia è un altro rischio significativo per le persone a bordo. Il dottor Molé ha dichiarato: «All'interno di un piccolo sommergibile come questo, le apparecchiature elettroniche a bordo generano un certo calore interno e gli occupanti generano calore, poiché non si tratta di uno spazio molto grande. Ma con la sfera centrale a contatto con l'oceano, diventerà rapidamente molto fredda. La temperatura media dell'oceano è di 41 gradi Fahrenheit (5° Celsius, ndr.). All'inizio i passeggeri inizieranno a rabbrividire per cercare di generare calore, consumando così più ossigeno, e poi spesso alcune delle prime cose che ne risentono sono i giudizi. Perderanno quindi la capacità di usare le mani e poi cadranno gradualmente nell'incoscienza», ha detto il dottor Molé.

E ha aggiunto: «Bisogna cercare di rimanere il più possibile calmi e spegnere il più possibile le apparecchiature elettriche per conservare l'energia delle batterie e assicurarsi di avere abbastanza energia per i depuratori». Un'altra possibilità è "una sorta di incidente che è stato più simile a una rottura catastrofica del contenitore a pressione", ha detto il dottor Molé.E ha aggiunto: «Succede così rapidamente che non ci si rende conto di cosa sia successo». Se così fosse, le persone a bordo sarebbero morte all'istante, ha aggiunto.



Se il sommergibile è ancora intatto, il dottor Molé ha detto che i passeggeri non dovrebbero ancora subire effetti negativi sulla salute. In base alle 96 ore di ossigeno o di supporto vitale pubblicizzate, si presume che tutto funzioni normalmente. Bloccati in una situazione sempre più stressante, i passeggeri del sottomarino potrebbero anche farsi prendere dal panico. I sintomi di un attacco di panico includono aumento della frequenza cardiaca, respiro corto, tremori e tensione muscolare. Le persone possono sentirsi stordite, nauseate e stordite e provare tremori e sudorazione.