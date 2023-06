Sottomarino disperso, i Simpson e la profezia da brividi di 17 anni fa: così si conclude l'episodio della serie

Sembra che ancora una volta «I Simpson» abbiano predetto il futuro. In passato, la serie animata ha profetizzato eventi storici bizzarri che si sono poi effettivamente verificati, come la corsa presidenziale di Donald Trump nel 2024 e la morte della Regina Elisabetta II.

Questa volta, la serie animata potrebbe (il condizionale è ancora d'obbligo, ndr.) aver previsto la scomparsa del sommergibileTitan che stava esplorando le rovine del Titanic.

«I Simpson l'avevano previsto»

Tra le migliaia di teorie e supposizioni, anche questa volta qualcuno ha detto la fatidica la frase «I Simpson l’avevano previsto». In due episodi della nota serie americana sono: «Simpson Tide» e «Homer’s Paternity Coot». Nel primo, Homer diventa il comandante di un sommergibile.

Nel secondo, prende il mezzo e va a esplorare un relitto per recuperare il tesoro di un suo vecchio parente. Purtroppo però, quando è il momento di riemergere, qualcosa va storto. Homer non riesce a tornare a galla, e l’ossigeno si esaurisce in fretta.

Questa è la somiglianza che molti hanno ritrovato nella questione del sommergibile Titan - sebbene la narrativa del «sottomarino che non riesce a riemergere» sia alla fin fine un classico tra le storie considerate più inquietanti.

Tra l’altro Mike Reiss, uno degli scrittori originali della serie, ha detto di aver partecipato a una di queste esplorazioni organizzate da OceanGate attorno al Titanic: quando vi partecipò, anche lui ebbe problemi con le comunicazioni, indicando come effettivamente i malfunzionamenti a bordo siano una costante del passato e del presente.