«Lo scafo del sottomarino? Il Ceo di OceanGate, Stockton Rush, mi ha detto che la società ha utilizzato fibra di carbonio Boeing a prezzo ridotto, che aveva superato la sua durata di conservazione per l'uso in aeronautica»​. Una rivelazione sorprendente quella Arnie Weissmann, caporedattore di Travel Weekly. Lui che era pronto a viaggiare sul Titan.

Il viaggio interrotto

Il giornalista questa settimana ha raccontato le sue esperienze con la compagnia di immersioni in acque profonde. Weissmann ha scritto che sarebbe dovuto salire a bordo del Titan per vedere il Titanic a maggio, ma il viaggio è stato interrotto dal maltempo. Solo un paio di settimane prima della tragedia.

Le preoccupazioni

Ansie e paure? Ne aveva. E non le ha nascoste neanche a Rush, quando l'ha incontrato. Il Ceo, vantandosi, gli ha detto che "aveva ottenuto la fibra di carbonio utilizzata per realizzare il Titan con un grande sconto da Boeing". Come? "Aveva superato la sua durata di conservazione per l'uso negli aeroplani", ha scritto Weissmann. A quel punto ha chiesto a Rush se questo potesse essere un problema. E lui aveva risposto che le date di scadenza "erano state fissate molto prima di quanto invece avrebbere dovuto esserlo".

La risposta della Boeing

OceanGate ha rifiutato di commentare le affermazioni di Weissmann. Boeing ha detto invece che la società "non ha trovato alcuna registrazione di vendita di materiale composito a OceanGate o al suo Ceo". Il sito Web di OceanGate ha tuttavia precedentemente indicato che il batiscafo è stato progettato "in collaborazione" con Boeing. Ma la compagnia ha negato qualsiasi coinvolgimento nella progettazione del Titan.

Lo scafo sperimentale in fibra di carbonio del Titan è diventato oggetto di discussione da quando la nave è scomparsa. Rush aveva precedentemente pubblicizzato i vantaggi, soprattutto in termini di risparmio sui costi della fibra di carbonio rispetto al titanio standard. In una presentazione del 2021 diceva che "la fibra di carbonio è tre volte migliore in termini di resistenza alla galleggiabilità rispetto al titanio".

«Un po' presuntuoso»

Prima del tragico viaggio, Rush ha detto (nel 2021) che sapeva di aver " infranto alcune regole " utilizzando uno scafo in fibra di carbonio per il batiscafo. Per Weissmann, Rush era "un po 'presuntuoso". Ma, nel suo articolo, ha concluso che Rush si era guadagnato il diritto di essere così.